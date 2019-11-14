Испания: "Барселона" и "Реал" сыграют 18 декабря

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания:

Матч между "Барселоной" и "Реалом" состоится 18 декабря. Руководство испанской Ла Лиги приняла окончательное решение о переносе встречи 10 тура.

Изначально встреча была запланирована на 26 октября. Но в связи с бурными политическими событиями в Барселоне, матч был отложен из соображений безопасности. В итоге матч "Барселоны" и "Реала" был отложен на неопределенный срок, пишет vesti.ru.

Руководство Ла Лиги приняло решение перенести встрече на 18 декабря, а в среду утвердило это решение. Матч пройдет 18 декабря на барселонском стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22 часа по московскому время.

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