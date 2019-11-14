Испания: "Барселона" и "Реал" сыграют 18 декабря

Изначально встреча была запланирована на 26 октября. Но в связи с бурными политическими событиями в Барселоне, матч был отложен из соображений безопасности. В итоге матч "Барселоны" и "Реала" был отложен на неопределенный срок, пишет vesti.ru.

Руководство Ла Лиги приняло решение перенести встрече на 18 декабря, а в среду утвердило это решение. Матч пройдет 18 декабря на барселонском стадионе "Камп Ноу" и начнется в 22 часа по московскому время.