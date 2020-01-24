Испания: Барселона — идеальный город, чтобы тратить деньги

Любопытно, что Барселона вошла в число лучших, заняв девятое место в региональном рейтинге и 24-е — в глобальном.

Эксперты называют каталонскую столицу прекрасным направлением для состоятельных туристов. «Барселоне удаётся сочетать коммерческую деятельность и рекреационную», - пишут они. Город идеально подходит для шопинга: «Впечатляет выбор одежды, особенно женских сумок (Испания вообще славится изделиями из кожи) и мужских костюмов».

Также учитывались высокая кухня, качество местного вина, ювелирные бренды, пятизвездочные отели и т.д. Одним из главных преимуществ Барселоны аналитики считают цены на элитную недвижимость. Они ниже, чем, например, в Лондоне или Париже, пишет noticia.ru.

«Испанский рынок роскоши растёт примерно на 3% в год», - подытоживают авторы исследования.