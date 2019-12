Испания: Барселона – лучший город для жизни

В рейтинге Cities for the Best Work-Life Balance 2019 (города с лучшим балансом между работой и личной жизнью) Барселона заняла восьмое место. Каталонская столица уступила лишь следующим городам: Хельсинки, Мюнхен, Осло, Гамбург, Стокгольм, Берлин и Цюрих. Замыкают десятку Париж и Ванкувер, пишет noticia.ru.

Составители рейтинга отмечают испанскую традицию долго обедать и потом спать, что несколько мешает рабочему процессу. И в крупных городах работодатели пытаются искоренить эту привычку. Также подчеркивается число праздничных дней, которых в Барселоне больше, чем в других городах мира.