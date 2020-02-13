Испания: Барселона наполняется световыми инсталляциями

Фестиваль света, который каждый год привлекает большее количество людей, возвращается вот уже в девятый раз с целью превратить город в лабораторию художественных экспериментов под открытым небом. Осветительный дизайн, аудиовизуальные и интерактивные инсталляции можно будет увидеть в период с 14 по 16 февраля с 19:00 до полуночи, пишет espanarusa.com.

После многолетнего успеха было принято решение сделать ставку на увеличение количества инициатив и бюджета фестиваля. В этом году район Poblenou от башни Глориес до улицы calle Pujades украсят 25 инсталляций национальных и международных художников и 17 проектов школ искусства, дизайна, освещения и архитектуры. По широкой пешеходной зоне теперь можно будет пройти, используя мобильное приложение, которое позволит пользователям взаимодействовать с инсталляциями с помощью технологии дополненной реальности.

Художественный руководитель Llum BCN Мария Гуэль выделяет среди проектов работы аргентинского художника Хулио Ле Парк, пионера в создании кинетического и светового искусства, которые можно увидеть на фасаде музея дизайна Disseny Hub Barcelona. «Хулио Ле Парк стремится через динамизм обратить внимание на фигуру человека, который является наблюдателем», - отмечает она. В нескольких шагах от его произведения, британский художник по инсталляциям Люк Джеррам представит свою работу, посвященную Луне, а коллектив United Visual Artist - серию скульптур о резонансах отдаленных объектов Солнечной системы. Пространство Espacio Agora станет местом проведения встреч с художниками и обсуждения современных тенденций светового искусства и его роли в городском пространстве. Талантливые люди со всего мира поделятся своим вдохновением и креативом.

Бюджет фестиваля в этом году составит 1 200 000 евро. В него также включены экспериментальные проекты, которые можно будет увидеть в таких художественных галереях, как L&B Contemporary Art, Chez Xefo и La Plataforma.