Испания: «Барселона» нашла альтернативу форварду Лаутаро Мартинесу
Футбольный клуб «Барселона» разыскал альтернативу аргентинскому форварду миланской команды «Интер» Лаутаро Мартинесу.
Об этом 28 декабря сообщает Sport. es
По информации источника, ввиду того, что переговоры с 22-летним аргентинцем проходят тяжело, руководство каталонского клуба переключило свое внимание на 20-летнего форварда команды ПСВ из Эйндховена Дониелла Малена, пишет regnum.ru.
Отметим, в нынешнем сезоне Дониелл Мален сыграл 11 матчей за команду из Эйндховена и отметился в них 11 голами и 5 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.