Испания: Барселона отказалась от филиала Эрмитажа

Четверг, 30 Январь 2020 Испания Испания

Испания: Барселона отказалась от филиала Эрмитажа

Власти Барселоны свернули проект строительства испанского филиала Эрмитажа в новом устье порта каталонской столицы.

На этой неделе заместитель мэра Жанет Санс заявила, что в существующем виде проект не может быть принят. «Проекты должны подстраиваться под город, а не город — под проекты», - отметила она. Если будет предложен новый проект создания филиала, мэрия его рассмотрит, как и любую другую частную инициативу, добавила Санс. Но место для строительства должно быть выбрано другое.

Тем временем в Мадриде проявили некоторую заинтересованность в открытии представительства Эрмитажа в Испании. Глава столичной автономии Исабель Диас Аюсо подчеркнула, что местные власти готовы обсуждать проект с российской стороной. И в четверг стало известно, что встреча состоится уже на следующей неделе. Одновременно ведутся переговоры с российским посольством, сообщает noticia.ru.

Изначально филиал Эрмитажа должен был расположиться в пятиэтажном здании площадью 16 590 квадратных метров. Его собирались возвести на участке рядом с отелем W в Барселонете. По задумке авторов проекта, барселонский филиал должен был представлять собой не только музей в классическом представлении, но и интерактивное пространство, направленное на "познание человеческой креативности". Однако мэрия посчитала это место неподходящим. Кроме того, против выступили местные жители.

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