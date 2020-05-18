Испания: Барселона откроет пляжи для прогулок

До этого пляжи каталонской столицы были доступны только для занятий спортом.

Прогуляться по пляжу можно будет с 6:00 до 20:00. Купание и пляжный отдых пока под запретом. С 20:00 до 23:00 разрешено лишь заниматься сёрфингом и спортом профессионально. С 6:00 до 10:00 можно будет совершать пробежки и заплывы. С 10:00 до 20:00 — только гулять. Ночью пляжи закрыты, пишет noticia.ru.

Кроме того, на протяжении всего дня следует соблюдать установленные ранее правила прогулок:

С 6:00 до 10:00 и с 20:00 до 23:00 гулять могут взрослые и подростки (старше 14 лет).

С 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 20:00 — время прогулок для пожилых людей (старше 70 лет) и больных, нуждающихся в сопровождении.

С 12:00 до 19:00 гуляют дети с родителями.

Также с 20 мая откроются все парки Барселоны. До этого момента были открыты только 80. А теперь заработают все 148. В том числе и знаменитый парк Гуэль. Но только для пробежек и прогулок. Туристические визиты и культурные мероприятия по-прежнему приостановлены.