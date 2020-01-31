Испания: Барселона побила исторический рекорд по числу туристов

Пятница, 31 Январь 2020 Испания Испания

Испания: Барселона побила исторический рекорд по числу туристов

В 2019 году в Барселоне побывали почти 12 миллионов туристов. Это абсолютный рекорд.

По данным Национального института статистики (INE), за год в каталонской столице отдохнули 11 977 277 иностранных туристов. Это на 5% больше, чем в 2018 году. В отелях и туристических апартаментах они провели примерно 33 млн ночей.

Заместитель мэра Жауме Кольбони позитивно оценил эти статистические данные и заявил, что они являются подтверждением роста туристического сектора Барселоны, пишет noticia.ru.

Кроме того, туристы стали больше тратить в Каталонии. В среднем — 195 евро в день, что на 5,3% больше. Число рабочих мест, завязанных на туризме, в Барселоне составило почти 100 тысяч. А это 9,1% всех рабочих позиций в городе.

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