Испания: «Барселона» представила третий комплект формы

В презентации принял участие защитник Жерар Пике.

Форма выполнена в лазурном цвете и имеет геометрический орнамент, пишет sports.ru.

Дизайн новых футболок призван продемонстрировать уважение к истории города, а также напомнить о форме сезона-1996/97, в котором каталонский клуб выиграл Кубок кубков и Кубок Испании.

Первый матч в новой форме «Барселона» проведет 17 сентября против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов.