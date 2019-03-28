Испания: Барселона превратилась в город-инфлюенсер офисного бизнеса

При этом активно развивается как аренда, так и продажа офисов. По данным консалтингового агентства JLL, работающего в области недвижимости, каталонская столица превратилась в город-инфлюенсер в данном секторе, являясь европейским центром новых технологий и стратегическим пунктом для множества компаний, имеющих международное влияние.

Каталонская столица разделила звание города-инфлюенсера с такими городами, как Брюссель, Франкфурт, Женева, Киото, Майами и Вена, пишет espanarusa.com.

JLL также упомянуло в своем отчете другие города, обладающие иными качествами, привлекательными для инвесторов и предпринимателей в области офисного бизнеса. В категорию городов-инноваторов вошли Остин, Берлин, Бостон, Сан-Франциско и Тель-Авив. Городами с лучшим образом жизни признаны Окленд, Брисбен, Цюрих, Осло и Ванкувер.

Звание города-инфлюенсера помогло Барселоне вновь улучшить показатели аренды офисных помещений. В 2018 году в городе было сдано в аренду 356 000 кв. м офисов, что на 8% больше, чем в 2017-м. При этом стоимость квадратного метра выросла на 8,6% в 2018 году, до 25,25 евро в месяц. Тенденция к росту наблюдается с 2016 года.

Таким образом, Барселона заняла третью строчку в рейтинге городов с перспективами роста платы за аренду офисов до 2021 года, уступив Осло и Амстердаму.