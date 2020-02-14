Испания: «Барселона» принесла Каталонии 1,4 млрд евро

Пятница, 14 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: «Барселона» принесла Каталонии 1,4 млрд евро

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers опубликовала отчет о влиянии «Барселоны» на экономику города и всей Каталонии.

За прошлый сезон «сине-гранатовые» принесли городу Барселоне 1 млрд 190 миллионов евро, что составляет 1,46% ВВП. В каталонском клубе работают 19 451 человек. Таким образом, 2,65% занятых людей города работают в структуре «Барселоны», пишет soccer.ru.

А всей Каталонии футбольный клуб принес 1 млрд 394 млн евро, что составляет 0,57% ВВП региона. «Барселона» помогла создать региону 23 531 рабочее место. Таким образом, 0,69% всех занятых в Каталонии работают в структуре «сине-гранатовых».

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