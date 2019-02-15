Испания: Барселона приняла 19 500 иммигрантов и беженцев

Среди иммигрантов значительно увеличилось число венесуэльцев и колумбийцев.

Заместитель мэра по правам граждан Хауме Асенс представил отчет службы SAIER за 2018 год, в котором отражается увеличение числа беженцев и семей с малолетними детьми.

Асенс с гордостью сообщил, что с начала своей работы SAIER удвоила число тех, кто нуждался в помощи, но выразил сожаление о том, что усилия службы не разделяют другие административные органы, в том числе и правительство страны.

Цифры, представленные в отчете SAIER, служат доказательством тому, что основной поток иммигрантов поступает из стран Латинской Америки, и прибывают они самолетом, кроме того, иммигранты настроены на негативный прием со стороны правительственных органов.

Что касается национальностей, то венесуэльцы и колумбийцы представляют самый массовый приток иммигрантов. В 2018 году SAIER приняла 2844 венесуэльцев, из которых 1882 просили убежища, а из 2015 колумбийцев беженцами были 1018 человек, пишет espanarusa.com.

Отчет также сообщает, что из всех прибывших в Испанию 60% были приняты как иммигранты, 38% – как беженцы, а 2% соответствовали статусу «добровольное возвращение». Соотношение мужчин и женщины было примерно равным. Общее число иммигрантов, чьи дела были рассмотрены SAIER, составило 7433, что на 3028 больше, чем в 2017 году.

Типом помощи, которую оказывают иммигрантам, в большинстве своем является предоставление общей информации и социальная помощь (Красный Крест). Число людей, которым обеспечили жилье, составило 133,7 в день (в 2017 году эта цифра равнялась 108,6), а расходы выросли на 35% и достигли суммы в 2 222 553 евро.