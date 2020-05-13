Испания: «Барселона» рассматривает варианты трансфера Шкриньяра

Среда, 13 Май 2020 Испания Испания

Испания: «Барселона» рассматривает варианты трансфера Шкриньяра

«Барселона» нацелилась на центрального полузащитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает Mundo Deportivo, по мнению руководства испанского клуба 25-летний игрок обороны станет идеальной заменой 33-летнему Жерару Пике, пишет sovsport.ru.

По информации издания, «Интер» не будет препятствовать переходу словацкого защитника, если получит солидную денежную компенсацию. При этом отмечается, главный тренер иатальянского клуба Антонио Конте предпочел бы оставить Шкриньяра в команде.

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