Испания: Барселона – самый кофейный город Испании

Борьба между двумя главными городами Испании выходит далеко за рамки спортивных мероприятий. На этот раз каталонская столица выиграла дуэль у Мадрида и получила статус главного кофейного города страны. Барселона возглавила рейтинг испанских городов по результатам исследований, опубликованных известным швейцарским дистрибьютором кофе — компанией Selecta, пишет espanarusa.com.

В результате сравнения показателей 89 городов из 32 стран Европы с учетом семи переменных, был сформирован European Select Coffee Index 2019. Учитывались следующие факторы:

Стоимость кофе по сравнению со средней месячной зарплатой горожан.

Качество заведений для питья кофе (через Google Отзывы).

Количество кофейных заведений города.

Количество в городе кофеен с Wi-Fi.

Количество запросов в поиске Google со словом «кофе» по отношению к количеству населения.

Объёмы импорта кофе по отношению к производимому внутреннему валовому продукту.

Количество импортируемого кофе на душу населения.

Столица Каталонии заняла 18-е место в общем рейтинге европейских городов.

Барселона входит в десятку лучших городов Европы в двух из семи категорий: это восьмой город с наибольшим количеством кофейных заведений на душу населения и девятый с лучшей связью в кафе.

Мадрид занял 41-е место в списке из 89 городов и является испанским городом с лучшей ценой на кофе по отношению к зарплате (девятое место среди европейских стран).

Остальные города Испании, представленные в исследовании, далеки от верхних позиций в основном из-за плохой оценки пользователей о качестве заведений: Валенсия (56-е), Малага (59-е) и Севилья (67-е).

На континентальном уровне, набрав наибольшее количество очков, рейтинг возглавляет столица Шотландии - Эдинбург. Италия дала больше всего городов в топ-20 классификации. Общее число итальянских городов в первой двадцатке — четыре. При этом, имея известные кофейные традиции, Италия не смогла возглавить список. В результате подсчёта баллов победу одержал Эдинбург, за ним следуют Амстердам и Флоренция, ставшая итальянским лидером в топ-20.