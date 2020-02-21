Испания: Барселона стала самым желанным городом для переезда

Пятница, 21 Февраль 2020 Испания Испания

Испания: Барселона стала самым желанным городом для переезда

Испанский город лидирует среди выбора россиян.

 

Наиболее желанным городом с целью переезда у жителей России стала Барселона. Об этом свидетельствует анализ сайта бронирования авиабилетов и отелей Aviasales.

Специалисты туристического сервиса выяснили у своих пользователей, в какой город они бы переехали, в случае если бы их ничего не сдерживало на родине. 15 % анкетированных предложили в качестве замены Барселону, пояснив это превосходным климатом, присутствием моря, а также обаятельными местными жителями, пишет inc-news.ru.

Кроме этого, 14% жителей России признались, что желали бы проживать в Амстердаме. Город притягивает их собственной расслабленной атмосферой, толерантностью, а также общественной безопасностью граждан.

Другие 11% переехали бы в Стамбул, потому как им нравится местная природа, еда, общество, инфраструктура мегаполиса и развлечения.

Еще 10% анкетированных покинули бы родную страну для жизни в Праге. В качестве положительных сторон путешественники привели незначительный уровень безработицы, бережное отношение к экологии, близость с иными европейскими мегаполисами, а также фотогеничность города.

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