Испания: «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Барселоны» голы забили нападающие Луис Суарес, Лионель Месси и Антуан Гризманн. Кроме того, Месси отметился двумя голевыми передачами.

«Боруссия» сумела ответить голом «престижа». На 77-й минуте отличился полузащитник Джейдон Санчо, пишет regnum.ru.

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе F, в активе команды 11 очков после пяти туров. «Боруссия» идёт на третьем месте с семью очками.