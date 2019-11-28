Испания: «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Четверг, 28 Ноябрь 2019 Испания Испания

Испания: «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Барселоны» голы забили нападающие Луис Суарес, Лионель Месси и Антуан Гризманн. Кроме того, Месси отметился двумя голевыми передачами.

«Боруссия» сумела ответить голом «престижа». На 77-й минуте отличился полузащитник Джейдон Санчо, пишет regnum.ru.

«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое место в группе F, в активе команды 11 очков после пяти туров. «Боруссия» идёт на третьем месте с семью очками.

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