Испания: «Барселоне» предрекли банкротство

Понедельник, 13 Апрель 2020 Испания Испания

Испания: «Барселоне» предрекли банкротство

Испанский предприниматель Виктор Фонт предрек «Барселоне» финансовые проблемы, которые могут привести к банкротству клуба.

Его слова передает Mundo Deportivo.

Фонт, являющийся кандидатом на пост президента каталонцев, раскритиковал действия нынешнего руководства. По его мнению, действующий президент ведет клуб к «финансовому и моральному банкротству». Он выдвинул ряд условий, которые помогут этого избежать. В частности, Фонт призвал руководство отчитаться о нынешней экономической ситуации в «Барселоне». Также предприниматель отметил, что необходимо отложить необязательные структурные изменения в клубе до выборов нового совета директоров.

«Барселона» столкнулась необходимостью оптимизировать расходы на фоне паузы в чемпионате Испании. В большинстве лиг мира сезон приостановили из-за пандемии коронавируса. Руководство и игроки клуба пришли к соглашению: футболисты сине-гранатовых отказались от 70 процентов зарплаты на время приостановки Примеры.

Действующий президент 57-летний Жозеп Бартомеу работает в клубе с 2014 года. В ходе его правления «Барселона» по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становилась победителем Лиги чемпионов. Выборы нового президента каталонцев пройдут в 2021 году.

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