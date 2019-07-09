Испания: Барселонский Эрмитаж откроет свои двери в 2022 году

Но этого не произошло. Только лишь на прошлой неделе были опубликованы детали проекта этого нового культурного центра, разработанного японским архитектором Тойо Ито, призером премии Притцкера. Согласно новым планам музейный комплекс откроет свои двери осенью 2022 года. Главным застройщиком частного музея станет швейцарско-люксембургский инвестиционный фонд Varia, который контролирует 80% акций. Остальные 20% будут принадлежать Cultural Development Barcelona. На данный момент необходимо, чтобы портовая администрация Барселоны совместно с мэрией города одобрили этот проект. Для того, чтобы построить здание и подготовить его к открытию необходимо инвестировать почти 52 миллиона евро, 5 миллионов из которых были выплачены петербургскому Эрмитажу за лицензию на предоставление работ в течение 50 лет соглашения, подписанного в 2012 году.

Промоутеры проекта в презентации заявляют, что здание призвано стать величайшим культурным достоянием города и страны. Его внешние стены своей необычной формой будут имитировать морские волны, бьющиеся об берег по соседству. Внутри планируется сделать семь стен, которые будут соединять множество помещений. Здание высотой 25 метров на участке площадью 3 240 квадратных метров будет иметь четыре этажа, один из которых подземный. Крышу планируется сделать открытой. На нулевом этаже будет находиться вестибюль, вокруг которого расположатся различные залы, офисы и кафе-ресторан с открытой террасой. На первом этаже посетители смогут найти магазин и первый из шести выставочных залов, которые распределятся по разным этажам, пишет espanarusa.com.

Согласно планам застройщиков, первый год работы музей посетят 850 000 посетителей (из них 70% туристов). Они отмечают, что эта цифра близка к количеству посещений Театра-музея Дали в Фигерасе. Наряду с художественными произведениями, которые предоставляет российский музей, также планируется создание собственной коллекции музейного комплекса, которая будет формироваться из купленных и полученных в дар экспонатов. Музейные промоутеры хотят создать «тотальный музей» и сформировать образ современного музея и его новой роли в XXI веке. Для этого они доверили его музеографию компании Total Museology, которая продолжает разрабатывать идеи и концепции, которые испанский физик Хорхе Вагенсберг использовал при создании музея CosmoCaixa с 2004 года. Музеография, невидимая для посетителей часть мира искусства, не будет ограничиваться сбором и распределением картин по залам, а еще и затронет создание особой атмосферы и передачу тех идей, которые заложили художники в свои творения.

В самом большом из шести выставочных залов площадью 800 квадратных метров, будет размещена одна из двух постоянных выставок (длительностью максимум пять лет) с произведениями из российского Эрмитажа, сгруппированными по тематикам. Во втором большом зале площадью 500 метров, планируется разместить коллекция самого музея. Кроме того в музее также будут открыты зал временных выставок, зал талантов, зал, посвященный произведениям месяца, и так называемый зал критики, где одна из выставленных работ будет тщательно проанализирована в соответствии с музейной программой, разработанной Total Museology.