Испания: барселонский метрополитен закупит 12 новых составов

Именно на этих ветках наблюдается самое значительное скопление пассажиров в так называемые «часы пик». В частности, в 8 утра на станциях, расположенных в центральной части города, заполняемость вагонов достигает 130% - в среднем 6 человек на один квадратный метр вместо 4,5 согласно международным стандартам. Скопление людей имеет место и на платформах, а время ожидания прибытия поезда в лучшем случае составляет 4 минуты. Покупка новых составов должна решить эту проблему и сократить данный период до трех минут, а в некоторые отрезки времени - до двух с половиной.

На самые проблемные линии отправятся восемь поездов - по четыре на каждую, а еще по два состава получат линии 3 и 4, где также зафиксированы проблемы со слишком большой загруженностью вагонов и платформ в период с 7 до 9 часов утра. Стоимость всех составов, в каждый из которых войдут пять вагонов, составит 92 миллиона евро, пишет espanarusa.com.

В планах руководства метро Барселоны значится увеличить к 2020 году численность составов до 144, курсирующих одновременно - на 17 больше, чем сейчас. Благодаря этому удалось бы разгрузить линии примерно на 20% в рабочие дни, однако число пользователей этого вида общественного транспорта продолжает увеличиваться, и не за горами тот день, когда для нормального функционирования будет недостаточно и 2,5 минут. В качестве основных мер предлагается иногда проезжать без остановок станции, где собирается мало пассажиров, или же ввести дифференцированную систему оплаты проезда в зависимости от времени суток.