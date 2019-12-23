Испания: «Барселону» оштрафовали

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: «Барселону» оштрафовали

«Барселону» оштрафовали за выброшенные на поле резиновые мячи.

Футбольный клуб «Барселона» оштрафован на 1500 евро за поведение болельщиков во время матча против «Реала», который прошёл на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

Во время игры на поле с трибун полетели десятки резиновых мячей. Они должны были символизировать резиновые пули, которыми пользуются подразделения, разгоняющие радикалов во время массовых беспорядков, пишет noticia.ru.

Индепендистское движение «Демократическое цунами» организовало в день «Класико» акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и закончились задержаниями и госпитализацией нескольких человек.

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