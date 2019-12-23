Испания: «Барселону» оштрафовали

Футбольный клуб «Барселона» оштрафован на 1500 евро за поведение болельщиков во время матча против «Реала», который прошёл на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря.

Во время игры на поле с трибун полетели десятки резиновых мячей. Они должны были символизировать резиновые пули, которыми пользуются подразделения, разгоняющие радикалов во время массовых беспорядков, пишет noticia.ru.

Индепендистское движение «Демократическое цунами» организовало в день «Класико» акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и закончились задержаниями и госпитализацией нескольких человек.