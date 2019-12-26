Испания: Баскские сепаратисты протестуют против Евро-2020

Четверг, 26 Декабрь 2019 Испания Испания

Испания: Баскские сепаратисты протестуют против Евро-2020

В Бильбао местные сепаратисты выступили с протестом против проведения в их городе матчей предстоящего чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Об этом сообщает Marca.

Стоит отметить, что генеральный секретарь Народной партии Амайя Фернандес выступила с заявлением, в котором осуждает данную акцию протеста. Также она обвинила националистов в нежелании участвовать в развитии Страны Басков, пишет gazeta.ru.

Напомним, что последний раз Испания играла в Басконии в 1967 году.

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