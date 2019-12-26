Испания: Баскские сепаратисты протестуют против Евро-2020

Об этом сообщает Marca.

Стоит отметить, что генеральный секретарь Народной партии Амайя Фернандес выступила с заявлением, в котором осуждает данную акцию протеста. Также она обвинила националистов в нежелании участвовать в развитии Страны Басков, пишет gazeta.ru.

Напомним, что последний раз Испания играла в Басконии в 1967 году.