Испания: Баскские сепаратисты протестуют против Евро-2020
В Бильбао местные сепаратисты выступили с протестом против проведения в их городе матчей предстоящего чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Об этом сообщает Marca.
Стоит отметить, что генеральный секретарь Народной партии Амайя Фернандес выступила с заявлением, в котором осуждает данную акцию протеста. Также она обвинила националистов в нежелании участвовать в развитии Страны Басков, пишет gazeta.ru.
Напомним, что последний раз Испания играла в Басконии в 1967 году.