Испания: Баскские виноделы представили розе из «слез единорога»

Производитель заверяет, что новое розе – «самое розовое из когда-либо создававшихся». Вино выпускается под маркой Gik Live! Виноделы заверяют, что изготавливают его из слез «настоящего единорога». Они также сообщают, что напиток имеет вкус конфет, а цвет создается с помощью натуральных минеральных пигментов, пишет noticia.ru.

Gik привлекает к работе химиков, чтобы добиться необычных ярких цветов. До этого баскская винодельня получила известность, благодаря синему вину.