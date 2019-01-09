Испания: Баскские виноделы представили розе из «слез единорога»

Среда, 09 Январь 2019 Испания Испания

Испания: Баскские виноделы представили розе из «слез единорога»

Винодельческая компания Gik из Страны Басков выпустила новый оригинальный продукт – игристое розовое вино, получившее название Unicorn Tears.

Производитель заверяет, что новое розе – «самое розовое из когда-либо создававшихся». Вино выпускается под маркой Gik Live! Виноделы заверяют, что изготавливают его из слез «настоящего единорога». Они также сообщают, что напиток имеет вкус конфет, а цвет создается с помощью натуральных минеральных пигментов, пишет noticia.ru.

Gik привлекает к работе химиков, чтобы добиться необычных ярких цветов. До этого баскская винодельня получила известность, благодаря синему вину.

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