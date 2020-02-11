Испания: бесплатные музеи Мадрида

Сегодня познакомимся с самыми интересными музеями и галереями столицы, посещение которых является бесплатным в любое время.

Museo ABC de Dibujo e ilustración

Здание этого музея входит в список необычных зданий Испании, удивляя своими формами и современными деталями. В просторных выставочных залах можно познакомиться с современными художественными, архитектурными и экспозиционными тенденциями. Здесь часто проводятся культурные лекции, показы фильмов, встречи с представителями мира искусства, пишет espanarusa.com.

Адрес: Calle de Amaniel, 29

Расписание: со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 14:00.

Casa Museo Lope de Vega

Дом, в котором жил и творил испанский драматург, поэт и прозаик Феликс Лопе де Вега, могут посетить все желающие. Он расположился в историческом центре Мадрида, приглашая познакомиться не только с творчеством Лопе де Вега, но и с культурой, архитектурой и модными тенденциями Мадрида XVII века.

Адрес: Calle de Cervantes, 11

Расписание: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Бесплатный вход в музей осуществляется только в рамках групповой экскурсии (максимум 15 человек). Необходимо бронировать место заранее по телефону +34914299216 или электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Экскурсии проводятся каждые полчаса на испанском, английском, итальянском и французском языках.

El Museo de la Biblioteca Nacional

Если вам интересно все, что связано с миром книг, не упустите возможность посетить музей при Национальной библиотеке. Здесь можно увидеть не только самые необычные экземпляры книг, но и коллекции картин, скульптур, мебели, пишущих машинок, инструментов, связанных с издательским делом.

Адрес: Paseo de Recoletos, 20

Расписание: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00. По воскресеньям и в предпраздничные дни с 10:00 до 14:00.

Museo Taurino

В музее, посвященном искусству корриды, представлены яркие костюмы знаменитых звезд традиционного боя с быками и другие элементы, характерные для такого рода выступлений. Здесь гостям рассказывают многочисленные легенды, секреты пошива костюмов и истории создания самых знаменитых экземпляров.

Адрес: Calle de Alcalá, 237

Расписание: с июня по октябрь с 10:00 до 19:00. С ноября по май с 10:00 до 19:00. В день проведения корриды музей закрывается раньше.