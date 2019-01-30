Испания: бесплатный интернет в Мадриде

Арройомолинос, Уманес и Торрелодонес – три населенных пункта региона Мадрид, которым посчастливилось получить финансовую помощь для установки точек беспроводного интернета в общественных местах в рамках программы WiFi4EU. Программа организована европейской комиссией для распространения интернета в маленьких европейских городах. Победители первого этапа получили помощь в размере 15000 евро для установки бесплатных точек Wi-Fi, пишет espanarusa.com.

Городу Торрелодонес удалось стать победителем благодаря тому, что руководители муниципальной службы подали заявку раньше остальных участников. «Помощь позволит городу иметь Wi-Fi с более высокой пропускной способностью, чем тот, который предлагает испанское правительство. Жители смогут получить доступ к бесплатному интернету в общественных местах, таких как парки, площади и пешеходные улицы», - сообщает советник по инновациям и информационным технологиям мэрии города. Мэрия уже начала планировать зоны установки и формировать бюджет на покупку материала. Несмотря на то что победители имеют в своем распоряжении 18 месяцев, чтобы распорядиться помощью, руководство города Торрелодонес намерено открыть некоторые точки до апреля этого года.

Грант WiFi4EU будет полностью покрывать расходы на покупку оборудования и организацию точек доступа Wi-Fi. При этом ответственность за расходы, связанные с процедурой торгов (включая подготовку тендерной документации), установкой дополнительных материалов, которые не являются обязательными вместе с установкой точек доступа, но косвенно с ними связаны (пункты подзарядки мобильных устройств, скамейки), будет нести руководство муниципалитета. Сети беспроводной связи, финансируемые по инициативе WiFi4EU, будут бесплатными, не содержащими рекламу, а также свободными от сбора личных данных.

Общий бюджет первого этапа составляет 42 миллиона евро для 2800 населенных пунктов на территории Европейского союза, 200 из которых – небольшие города Испании. Европейская комиссия, которая получила 13 000 заявок, планирует проведение еще трех этапов, так чтобы муниципалитеты, которые не получили грант в первом этапе, могли подать заявку снова. Второй этап начнется в течение первого квартала 2019 года. В общей сложности к 2020 году около 8000 муниципалитетов смогут воспользоваться финансовой помощью. В то же время все желающие могут присоединиться к сообществу WiFi4EU, чтобы высказать замечания по инициативе, обменяться мнениями с жителями муниципалитетов по всей Европе и быть в курсе новостей о программе WiFi4EU.