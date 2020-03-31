Испания: «Бетис» помогает пожилым в борьбе с коронавирусом
«Бетис» запустил кампанию «Бетис ближе» для помощи людям старше 70 лет в борьбе с коронавирусом.
Все 236 представителей андалузского клуба, включая президента, вице-президента, спортивного директора и игроков, начали обзванивать пожилых в Севилье, выясняя, нужна ли им помощь в условиях пандемии, пишет sports.ru.
Адреса нуждающихся передаются в специальный фонд «Бетиса», который, в свою очередь, находится в контакте с городскими социальными службами и общественными организациями.
Ожидается, что помощь будет оказана не менее 2100 человек.