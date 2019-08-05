Испания: бездомные поставили палатки возле музея Прадо в Мадриде

Понедельник, 05 Август 2019 Испания Испания

Испания: бездомные поставили палатки возле музея Прадо в Мадриде

В Мадриде бездомные разбили палаточный лагерь возле музея Прадо и площади Сибелес.

Как сообщает РИА Новости, бездомные хотят обратить внимание властей на свои проблемы. На деревьях на "входе" в палаточные городки и по периметру аллеи растяжки – "Никого без дома". Проезжающие мимо машины периодически сигналят – в знак поддержки. Туристы ходить здесь по большей части избегают – запах не из приятных, хотя и терпимый. Попытка снять на телефон постояльцев аллеи вызывает возмущение. Многие не хотят, чтобы их лица попали в кадр, пишет noticia.ru.

Первые палатки появились перед министерством труда, миграции и социальных гарантий еще в апреле. Целью заявлялось привлечь внимание к проблеме бездомных накануне парламентских выборов. Но судя по тому, что через четыре месяца городок не просто не исчез, но даже разросся (сейчас в нем живут около 80 человек), проблему чиновники решать не торопятся. Власти за все это время помогли лишь нескольким бездомным, чья ситуация показалась им наиболее критической, например, беременным женщинам.

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