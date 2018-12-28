Испания: бездомный вернул туристу кошелек с 1000 евро

В Ампосте (Таррагона) бездомный нашел кошелек с деньгами и вернул его владельцу, которым оказался гражданин Бельгии, проживающий в Винаросе (Кастельон).

Внутри были документы и наличные деньги на суму 1000 евро, пишет noticia.ru.

После того, как бездомный обнаружил кошелек, он отдал его официантке одного из заведений Ампосты, чтобы та отнесла его в местную полицию. Теперь и владелец кошелька, и полиция разыскивают бездомного, чтобы выразить ему благодарность.

Как отметили в полиции, подобные действия являются примером для всего общества.