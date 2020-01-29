Испания: библиотека на колесах развозит книги по деревням региона Мадрид

Особенно для школьников, которые как ураган врываются в автобус в ожидании новых приключенческих книг. Здесь можно найти также фильмы и диски с музыкой. «Библиобус - это то, что раскрашивает их рутину и привозит им то, чего они не могут получить в своей деревне, потому что во многих из них нет библиотек. В некоторых есть культурные центры, куда жители приносят свои любимые книги. Но коллекция, которую имеем мы, намного богаче», - рассказывает Хавьер Мерино Бенито, библиотекарь автобуса. Культурный департамент региона составил 13 маршрутов, охватывающих самые удаленные деревни, в независимости от количества жителей, пишет espanarusa.com.

Выездной библиотекарь отмечает, что дети в маленьких населенных пунктах намного больше ценят книги и процесс чтения, потому что у них нет возможности постоянно ходить в библиотеку. «Здесь есть небольшая библиотека, но среди книг почти нет новинок. Библиобус привозит им яркие новые экземпляры, которыми они обмениваются с друзьями», - рассказывает Нурия Арранс, профессор школы населенного пункта Каненсия.

Библиотекарь автобуса располагает книги по разным категориям, чтобы жителям можно было легко найти интересующий экземпляр. Они также принимают заявки на определенные книги по электронной почте. По его словам, жители среднего возраста чаще заказывают детективы и приключения, а пожилые – исторические романы. Благодаря тому, что библиобус начал курсировать в 50-х годах, многие жители относятся к нему, как к культурному пространству на колесах, и умоляют, чтобы такой важный проект никогда не закрывался.

Хавьер уверяет, что у него самое красивое ремесло в мире. Он уже давно перестал подсчитывать километры, которые они проехали за 30 лет работы, но Хулио Домингес Колменар, водитель этого библиобуса, уверяет, что в год на этом маршруте они проезжают около 30 000 километров. Хавьер каждый день оформляет книги, бережно раскладывает их на полках внутри автобуса, презентует новинки жителям, выслушивает их рецензии и впечатления. Каждый раз он чувствует себя книжным волшебником, даря радость детям и взрослым.