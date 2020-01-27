Испания: билеты на новый поезд Мадрид-Барселона продают по 5 евро

Это акционная цена. И таких дешёвых билетов будет продана лишь тысяча.

Билеты можно купить на сайте www.avlorenfe.com до 5 февраля, но, как показывает опыт, их раскупят быстрее. Совершить поездку по ним можно в период с 6 апреля по 31 августа, пишет noticia.ru.

Новый высокоскоростной поезд Avlo начнет выполнять рейс Мадрид-Барселона с 6 апреля. Это новый формат — железнодорожный лоукостер. Билеты будут стоить от 10 евро. А самые дорогие — 60 евро. Новые поезда будут рассчитаны на большее количество посадочных мест, а некоторые услуги будут упразднены. Кроме того, поезда будут ходить чаще обычных.