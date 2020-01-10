Испания: билеты на поезда Мадрид-Барселона распродают по 32 евро

Билеты позволяют отправиться в путь в январе или феврале. Дешёвые билеты можно купить до пятницы или пока они не закончатся (их число ограничено).

Билеты продаются на сайте Renfe, в приложении, по телефону и в почтовых отделениях.

Следует отметить, что купленные по акции билеты нельзя будет сдать или поменять. Кроме того, отсутствует возможность выбрать место в вагоне, пишет noticia.ru.

Зато можно существенно сэкономить. Так, билет на поезд AVE Мадрид-Барселона обойдётся всего в 32,65 евро. А на поезд AVE Мадрид-Валенсия — в 22,15 евро.