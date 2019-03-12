Испания: бизнес в маленькой деревне

Ассоциация была создана в 1999 году в деревне Саара-де-ла-Сьерра, которая насчитывает всего 1400 жителей.

Ее создание было своего рода революцией для такого маленького населенного пункта с патриархальным укладом. В этом году женщины ассоциации празднуют ее 20-летний юбилей и с гордостью рассказывают о своей кейтеринг-компании Zaharilla, которая обеспечивает свежей едой детские сады, школы и дома престарелых шести близлежащих деревень. Кроме того, ассоциация управляет муниципальным бассейном, пляжным комплексом на берегу озера и летней школой. В общей сложности она создает 50 рабочих мест для женщин, пишет espanarusa.com.

«Занятость женщин приводит к их экономической независимости, а это, в свою очередь, влияет на их социальную независимость», – заявляет одна из создателей ассоциации, Мерседес Колунга, которая открыла свой отель в этой зоне. Она же является президентом Федерации женских ассоциаций района Сьерра-де-Кадис (FEMSICA). Кадис является одной из провинций, где наблюдаются высокие показатели безработицы, которая все больше ухудшает материальное положение местных женщин. Процент безработных женщин намного выше, чем безработных мужчин. Мерседес Колунга отмечает, что в сельских районах дело обстоит еще хуже. Поэтому она вместе с другими женщинами, проанализировав социальные потребности, решили создавать проекты, чтобы предоставить рабочие места жительницам деревни.

В 2001-м они получили возможность эксплуатации барной зоны муниципального бассейна, которая по-прежнему остается штаб-квартирой их кейтеринг-компании. Затем к ним стали обращаться фермерские хозяйства и другие компании, готовые предложить работу женщинам. Мерседес подчеркивает, что летом практически нет проблемы женской безработицы. Требования для вступления в ассоциацию просты: принимать участие в регулярных собраниях, выдвигать новые идеи для совместных инициатив. Женщины, ищущие возможность заработка, отмечают огромную поддержку и помощь со стороны организаторов проекта. Кейтеринг-проект, участницы которого готовят свежие разнообразные блюда из натуральных местных продуктов, обрел большую популярность в провинции. Благодаря ему создается семь постоянных рабочих мест, к которым добавляется еще четыре места для работы по выходным.

Организаторы рассказывают о трудностях, часто возникавших в первые годы. Однако сейчас все противники компании являются постоянными клиентами кейтеринг-проекта. Он изменил социальную жизнь многих женщин сельской местности, благодаря созданию рабочих мест. Многие участницы отмечают, что эта работа для них дает возможность социальной адаптации и саморазвития.

Мерседес Колунга заявляет, что у Ассоциации женщин есть две главные цели на будущее: расширение кейтеринг-проекта, чтобы создать большее количество рабочих мест, а также внедрение и поддержка женских бизнес-проектов в других провинциях региона Андалусия. На данный момент компания Zaharilla уже получила шесть региональных и национальных бизнес-наград, а Университет Кадиса и предприниматели из соседних городов обращаются к организаторам, чтобы узнать формулу их успеха. «Мы работаем, чтобы люди привыкли к тому, что женщины в сельской местности тоже могут стать предпринимателями. Женщина – свободна», – подводит итог одна из участниц проекта.