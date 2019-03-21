Испания: блогер-веганка попалась за употреблением рыбы

Четверг, 21 Март 2019 Испания Испания

Испания: блогер-веганка попалась за употреблением рыбы

Йовану Мендосу Айрес, известную под ником Rawvana, раскритиковали подписчики, после того как в Сети появились кадры на которых девушка-веганка, ела рыбу.

На YouTube-канале Rawvana более двух миллионов подписчиков. Канал посвящен здоровому образу жизни, в особенности веганским и сыроедческим блюдам и продуктам.

Скандальный ролик опубликовала другая влогерка Паула Галиндо. На нем Rawvana запечатлена за обедом в одном из ресторанов на острове Бали. На столе перед ней стояло блюдо с рыбой и овощами, которое девушка попыталась прикрыть локтями. Позже Галиндо удалила видео, однако пользователи успели его сохранить и распространить, пишет noticia.ru.

Подписчики обвинили Мендосу в том, что она лгала о веганстве. Девушке пришлось рассказать, что она была вынуждена добавить в свой рацион яйца и рыбу из-за проблем со здоровьем. У нее диагностировали анемию, гормональный сбой, низкий уровень содержания железа и других минералов и витаминов в крови, в связи с чем медики порекомендовали ей вернуться к протеинам животного происхождения.

Шквал критики повлек за собой массовую отписку. С момента публикации видео Rawvana потеряла около 15 тысяч подписчиков.

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