Испания: болельщики вернутся на стадионы

Вторник, 23 Июнь 2020 Испания

Испания: болельщики вернутся на стадионы

В Испании планируют вернуть болельщиков на футбольные стадионы.

Руководство испанской лиги подготовило обновлённый медицинский регламент, главной целью которого является частичное возвращение зрителей на стадионы.
Чтобы посетить матч, болельщикам нужно будет проходить обязательную процедуру регистрации. На стадионы их будут пускать небольшими группами, замеряя перед этим температуру. На стадионе люди будут обязаны находиться в маске, а перед игрой им будут выдавать по две бутылки воды.

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