Испания: болельщики вернутся на стадионы

Руководство испанской лиги подготовило обновлённый медицинский регламент, главной целью которого является частичное возвращение зрителей на стадионы.

Чтобы посетить матч, болельщикам нужно будет проходить обязательную процедуру регистрации. На стадионы их будут пускать небольшими группами, замеряя перед этим температуру. На стадионе люди будут обязаны находиться в маске, а перед игрой им будут выдавать по две бутылки воды.