Испания: больше 100 рейсов отменено в аэропорту Барселоны

В основном это рейсы авиакомпании Vueling. Всего на этот день в аэропорту «Эль-Прат» было запланировано 1066 рейсов. Из них 707 были осуществлены без задержек.

Причиной отмены рейсов стал транспортный коллапс: пассажиры и некоторые члены экипажей просто не смогли добраться в аэропорт, сообщают испанские СМИ. Митингующие заблокировали основные подъездные пути к аэропорту Барселоны. Многие авиакомпании выступили с обращением к своим клиентам с просьбой выбирать альтернативные пути подъезда. В их числе был и российский «Аэрофлот», пишет noticia.ru.

«Просим при выборе маршрута следования в аэропорт выбирать объездные/альтернативные маршруты и заблаговременно, не менее чем за 3 часа прибывать в аэропорт для прохождения предполетных формальностей», - говорилось в сообщении компании. А пассажирам с датами вылета 14, 15 и 16 октября посоветовали без взимания дополнительной платы изменить даты вылета в пределах семи дней от первоначальной даты рейса.

Во вторник, 15 октября, оператор Aena сообщил, что аэропорт Барселоны утром начал работу нормальном режиме. На сегодняшний день намечена 1000 рейсов. Однако некоторые авиакомпании уже отменили рейсы. Так, Vueling отменил 20 рейсов.

Поводом для протестов послужило решение суда вынести обвинительные приговоры и приговорить к реальным срокам тех политиков, которые участвовали в организации референдума о независимости Каталонии.