Испания: больше половины студентов в Барселоне курят

Четверг, 02 Январь 2020 Испания Испания

Испания: больше половины студентов в Барселоне курят

Число курящих студентов в Барселоне растёт, предупреждает Испанская противораковая ассоциация (AECC).

Согласно данным опросов, проведённых в вузах каталонской столицы, в том числе Университете Барселоны, курят 50,2%, а это на 8,2% больше, чем год назад. Среди мужчин и женщин этот показатель практически одинаковый (49,5% мужчин и 50,5% женщин). Среди курящих студентов 13,31% хотели бы бросить, пишет noticia.ru.

В исследовании приняли участие 1424 студента четырёх вузов Барселоны.

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