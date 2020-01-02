Испания: больше половины студентов в Барселоне курят

Согласно данным опросов, проведённых в вузах каталонской столицы, в том числе Университете Барселоны, курят 50,2%, а это на 8,2% больше, чем год назад. Среди мужчин и женщин этот показатель практически одинаковый (49,5% мужчин и 50,5% женщин). Среди курящих студентов 13,31% хотели бы бросить, пишет noticia.ru.

В исследовании приняли участие 1424 студента четырёх вузов Барселоны.