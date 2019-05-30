Испания: большой успех Ночи Музеев в Барселоне

При этом, количество посетителей в музеях днем мало чем отличалось от любой другой субботы.

Однако ночью, несмотря на угрозу дождя, а также на фестиваль Евровидение, город волшебным образом погрузился в культурную жизнь. Очереди выстроились перед главными музеями города. В некоторых местах очереди были очень длинными, например в Центре современной культуры Барселоны, где проходила выставка World Press Photo - некоторые ждали больше часа, чтобы попасть внутрь!

Национальный музей искусства - Museu Nacional d’Art de Catalunya - также участвовал в программе, и его сотрудники отмечают отсутствие ажиотажа в субботу в течение дня и значительное увеличение количества посетителей ночью. Экскурсовод рассказывает, что очень немногие из дневных посетителей были осведомлены о том, что днем вход в музей также будет бесплатным. Большинство пришли исключительно из-за интересной им выставки художника Бартоломе Бермехо. О ночи музеев, в свою очередь, было осведомлено гораздо больше народа, пишет espanarusa.com.

Одним из главных событий ночной программы, безусловно, стало шоу певицы Шелли Хирш и артиста Кристиана Марклай в часовне Макба. Шелли устроила настоящее представление ономатопеи, или звукоподражания, изображая самые невероятные звуки и часто походя на легендарного персонажа из “Полицейской академии”. Все это сопровождалось изображениями, воспроизводимыми Кристианом на большом экране - торговые марки продуктов, названия баров, газетные заголовки со всей Европы, каждый из которых является подражанием тому или иному звуку. Хирш быстро изображает щелчок, хруст, взрыв, жужжание, шипение, тикание и множество других звуков, иногда почти оперного звучания, а иногда похожих на вопли или рэп, всегда с большим количеством юмора и играя всем телом. Это странное и завораживающее представление под открытым небом стало хитом ночи, собрав большое количество слушателей, проходящих по дороге от одного музея к другому и потрясенных услышанным.