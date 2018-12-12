Испания: борьба с проституцией

Среда, 12 Декабрь 2018 Испания Испания

Испания: борьба с проституцией

Испанское правительство Испании представило новый законопроект, направленный на борьбу с проституцией.

50-страничный документ предполагает декриминализацию проституток и наказание для клиентов, которые пользуются секс-услугами, а также для владельцев помещений, где организуются бордели.

По информации газеты El País, законопроект, к тому же, предусматривает меры преследования тех, кто занимается торговлей людьми. В документе подчеркивается, что самим проституткам не будут выдвигаться обвинения за их деятельность и они не будут нести наказание.

С приходом социалистического правительства Педро Санчеса к власти, Испания взяла курс на активную борьбу с сексуальной эксплуатацией женщин. Несмотря на то, что на национальном уровне проституция не запрещена, есть несколько десятков нормативных актов, действующих на местном уровне, которые предполагают наказание за занятие проституцией. В некоторых городах, например, в Севилье, наказание распространяется только на клиентов, пишет noticia.ru.

Тем не менее, поддержка предлагаемых мер в стране подвергается сомнению. Так, El País приводит данные о том, что около 39% жителей Испании хотя бы раз в жизни платили за секс. El Mundo, в свою очередь, подсчитал, что в стране около 100 тысяч женщин предоставляют сексуальные услуги, а ежегодные доходы этой индустрии составляют порядка 3,5 млрд евро, что эквивалентно 0,35% ВВП Испании. При этом сообщается, что 8 из 10 секс-работниц занимаются проституцией не по своей воле.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья