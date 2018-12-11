Испания: борьба с уличной преступностью

Работники торговых точек, ресторанов и отелей, расположенных на Пасео-де-Грасия в Барселоне, решили объединить усилия в борьбе с уличной преступностью.

Они создали группу в мессенджере WhatsApp, где обмениваются информацией, снимками и кадрами с камер видеонаблюдения, чтобы опознать воров и заявить на них в полицию.

В чате 123 участника: продавцы, администраторы, охранники. Инициатива направлена в первую очередь против воров, которые обосновались в районе и совершают кражи регулярно, пишет noticia.ru.

Работники заведений Пасео-де-Грасия отмечают, что тесно сотрудничают с каталонской полицией, которая всегда оперативно реагирует на их обращения. 45 сотрудников также прошли специальный курс по обеспечению безопасности от Мосос-д'Эскуадра.

Многим магазинам, в особенности ювелирным, приходится придумывать различные ухищрения, чтобы защитить своих клиентов. Например, продавцы перестали складывать товары в фирменные пакеты с логотипами и названиями, дабы не привлекать внимание воров. В то же время, по словам сотрудников, преступники также действуют все более хитроумно: надевают дорогую краденую одежду и аксессуары, чтобы не вызывать подозрений, и ведут себя соответствующим образом.

Ассоциация Друзей Пасео-де-Грасия (Amics del Passeig de Gràcia) обратилась к юристам, чтобы создать новую стратегию, которая бы позволила заведениям, расположенным на одном из главных проспектов Барселоны, действовать сообща с правовой точки зрения. Среди их предложений – ввести ордер, запрещающий определенным лицам приближаться на установленное расстояние к магазинам.

Проблема во многом связана с тем, что воры часто остаются безнаказанными и могут отделаться штрафом. К тому же, между задержанием и вынесением приговора проходят месяцы, в течение которых преступники успевают еще больше обогатиться за чужой счет, а с 2017 года повторное совершение кражи не влечет за собой дополнительного наказания.