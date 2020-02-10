Испания: британец залез на небоскрёб в Бенидорме ради селфи

Он находится в испанском Бенидорме. Высота здания — 186 метров.

Видео и фото руфер выложил своём аккаунте в Instagram. Блоггер называет сам себя «профессиональным идиотом» и регулярно выкладывает в Сеть селфи на большой высоте. Впрочем, он никому не советует следовать его примеру, отмечая, что это «опасно, глупо и незаконно», пишет noticia.ru.

Сейчас молодой человек покоряет один за другим высотки Бенидорма. Помимо Gran Bali, он уже сфотографировался на вершине небоскрёбов Torre Lugano (158 метров) и InTempo (192 метра).