Испания: британский режиссер упал с балкона на Майорке
Британский режиссер Карл Вайтели находится в критическом состоянии после падения с балкона жилого дома на Майорке.
39-летний мужчина получил сильную травму головы и впал в кому.
Инцидент произошел во вторник, 29 января около 23:00 в центре Пальмы. Соседи вызвали полицию, пишет noticia.ru.
Британец находится в отделении интенсивной терапии в больнице Son Espases. Родственники Вайтели не имеют возможности прилететь к нему и запустили с этой целью сбор средств на странице GoFundMe.
Вайтели получил известность, благодаря короткометражному фильму «Империя» (Empire). Он также работал с Сильвестром Сталлоне и Джонни Деппом.