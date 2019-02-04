Испания: британский режиссер упал с балкона на Майорке

39-летний мужчина получил сильную травму головы и впал в кому.

Инцидент произошел во вторник, 29 января около 23:00 в центре Пальмы. Соседи вызвали полицию, пишет noticia.ru.

Британец находится в отделении интенсивной терапии в больнице Son Espases. Родственники Вайтели не имеют возможности прилететь к нему и запустили с этой целью сбор средств на странице GoFundMe.

Вайтели получил известность, благодаря короткометражному фильму «Империя» (Empire). Он также работал с Сильвестром Сталлоне и Джонни Деппом.