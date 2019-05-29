Испания будет добиваться наилучшего представительства в Еврокомиссии.

"Важно, чтобы все политические силы были представлены в Европарламенте, поскольку об этом заявили граждане, чтобы они были представлены в европейских институтах. И исходя из этого, каждая страна, и Испания в том числе, будет работать, чтобы иметь наилучшее представительство в Европейской комиссии", - сказал Санчес.

При этом он не стал называть фамилию и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля, который, как ранее сообщила газета El Mundo, собирается претендовать на должность председателя ЕК. На выборах 29 мая в Европарламент Боррель возглавил список Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), которая выиграла выборы и получила 20 мандатов из 54, которые есть у Испании в этом законодательном органе, став крупнейшей партией внутри группы европейских социалистов в ЕП, пишет РИА Новости.

Санчес, который является лидером ИСРП, также рассказал, что он и премьер Португалии Антониу Кошта, возглавляющий Соцпартию страны, будут участвовать в переговорах от социал-демократов по вопросу согласования кандидатов на важнейшие посты в ЕС – председателей Евросовета и Еврокомиссии, верховного представителя по внешней политике и безопасности - и "способствовать выборам будущего председателя Европарламента".

При этом, по его словам, надо перенести выборы главы Европейского Центробанка на июль, чтобы не смешивать это решение с политическими назначениями.

"Мы будем говорить с различными политическими силами, чтобы достичь соглашения как можно раньше", - заявил Санчес, подтвердив, что план – договориться к июньскому совету.

"Убежден, что мы придем к соглашению. Испания выступила за то, чтобы оно было паритетным", - добавил и.о. премьера.