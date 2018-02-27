Испания: бутик-отель, хранящий историю Севильи

Вторник, 27 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы Туризм

Испания: бутик-отель, хранящий историю Севильи

В таком городе, как Севилья, чуть ли не каждый камень хранит историю.

Поэтому неудивительно, что при реконструкции старого частного дома, который теперь открыт для посетителей как бутик-отель Legado Alcázar, было найдено множество реликвий.

Культурные учреждения Севильи пошли на уступку владельцам отеля: после тщательного анализа, фотографирования и каталогизации находок они возвращаются на место, где были обнаружены, и гости могут внимательно рассматривать их, не выходя из номера. Сохранилось также несколько элементов интерьера XVI века - кованые двери, мраморные колонны и пол в коридорах. Часть дома была в прошлом участком садов Алькасар, и в одной из комнат археологи нашли части средневековой водопроводной системы, пишет espanarusa.com.

Всего в отеле оборудовано 18 номеров - все комнаты первого этажа имеют прозрачные полы, через которые можно наблюдать археологические находки. У Legado Alcazár пока нет собственного ресторана, но по вечерам работает бар, который также хранит историю: здесь можно внимательно рассмотреть средневековые хитрости постройки. Чтобы в дом не поднималась влажность, а в холодные времена полы не промерзали, в цемент были замурованы десятки полых амфор, части которых можно увидеть и в наши дни.

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