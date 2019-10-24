Испания: бюджетные поезда AVE запустят в апреле

Четверг, 24 Октябрь 2019 Испания Испания

Испания: бюджетные поезда AVE запустят в апреле

В январе испанская ЖД-компания Renfe запускает в продажу билеты на бюджетные высокоскоростные поезда AVE, которые начнут ходить в апреле.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра развития Хосе Луис Абалос.

Сейчас в Малаге Renfe готовит составы для сервиса Ave Low Cost. Они будут рассчитаны на большее количество посадочных мест, а некоторые услуги будут упразднены. Кроме того, поезда «лоукост» будут ходить чаще обычных, пишет noticia.ru.

В первую очередь такие поезда будут запущены по маршруту Мадрид-Барселона. Но пока неизвестно, будет ли поезд делать остановку в Сарагосе.

Стоимость билетов пока не уточняется, однако, по предварительным подсчётам, они будут на 40% дешевле, чем на обычные поезда AVE.

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