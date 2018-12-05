Испания: Cabify запускает оплату наличными

Эта услуга уже предоставляется Севилье, Аликанте и Валенсии и дает 20% выручки.

Наличная оплата хорошо зарекомендовала себя в Валенсии, Севилье и Аликанте. По словам представителей компании, каждый второй пользователь платформы выбирает вид оплаты наличными.

В своем заявлении Cabify сообщила, что клиенты, которые хотят оплачивать поездки в Мадриде наличными, могут настроить данную услугу на своем счете и выбирать новый способ оплаты. Стоит отметить, что наличная оплаты пока носит опциональный статус для партнерских водителей и пользователей. Профессиональные водители, работающие через Cabify, могут сами решать, какой тип оплаты им удобнее. Такой инициативой сервис надеется «поддержать независимость и гарантии водителей», пишет espanarusa.com.

Cabify заверила общественность, что платеж наличными «никаким образом» не должен влиять на оперативность экипажа. Компания также напомнила, что необходимо всегда указывать точный маршрут в приложении Cabify, иначе по прибытию на конечную точку стоимость поездки будет отличаться от суммы, которая была сформирована при заказе.