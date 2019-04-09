Испания: CaixaBank профинансирует столовые

Испанская банковская компания CaixaBank финансирует социальные столовые с 2016 года и планирует направить более миллиона евро на их поддержку в регионе Мадрид до конца 2019 года.

Разработка социальных проектов ведется совместно с банковским фондом La Caixa, через который банк направляет часть своих средств на благотворительность. В 2018 году общая сумма инвестиций в социальные проекты в сообществе Мадрид составила 3,4 млн евро, которые были вложены в создание 862 мероприятий помощи и поддержки, пишет espanarusa.com.

Мария Тереза Родригес, президент и основатель социальной столовой San Simón de Rojas в городе Мостолес, участвовала в презентации проекта Comedores con Alma. Эта столовая открыла свои двери в 1994 году и стала ориентиром для других благотворительных организаций. На ее территории не только предоставляются обеды для людей, оказавшихся в трудном финансовом положении, но и предлагается другая помощь, например, выдача одежды и обуви. Еду здесь готовят добровольцы, продукты и одежду часто приносят жители города. «Мы ежедневно обслуживаем около 700 человек, с каждым днем их становится больше. Среди них есть иммигранты и их дети, пожилые безработные. Как правило, это люди, у которых нет физической возможности работать, и те, чья работа является низкооплачиваемой», – рассказывает Мария Тереза Родригес. Она отмечает, что главная цель организаторов – не только обеспечение горячей едой, но и моральная помощь людям, оказавшимся в тяжелом положении.

В данный момент в столовой работают 50 волонтеров, но с увеличением количества работы они нуждаются в большей помощи добровольцев. В связи с этим CaixaBank поощряет участие своих сотрудников и членов их семьи в волонтерских инициативах. 46% сотрудников CaixaBank участвуют в различных добровольческих проектах в течение так называемых социальных недель, которые организуются Ассоциацией волонтеров Caixa. Также банк предлагает своим клиентам стать частью этого сообщества солидарности, оказывающим помощь наиболее уязвимым группам населения.

Один из таких добровольцев, Карлос Монсалво, почти 25 лет работает в офисе CaixaBank в Мадриде. «Я уже восемь лет участвую в волонтерских программах банка и являюсь ответственным за организацию проектов в моем районе. Сначала мы приветствуем участие людей в социальной работе через встречи с организаторами благотворительных проектов, а потом они сами начинают предлагать и реализовывать новые идеи», – объясняет он, рассказывая о роли таких проектов в своей жизни. Многие предложенные сотрудниками идеи превращаются в ежегодные мероприятия, которые призваны обратить внимание населения на проблему людей, оказавшихся без средств к существованию.

В общей сложности на поддержку местных социальных, образовательных, культурных и научных программ в 2018 году Фонд Caixa инвестировал 520 млн евро. Из этой суммы около 66 млн были направлены на помощь людям, оказавшимся в трудном финансовом положении в регионе Мадрид.