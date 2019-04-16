Испания: цена на вторичную недвижимость выросла

Согласно данным испанского портала недвижимости Fotocasa, за последний год вторичная недвижимость в Испании подорожала на в среднем 8,4%, что является наивысшим достижением с 2007 года. Средняя стоимость одного квадратного метра по стране составляет 1900 евро, что сопоставимо с 2012 годом, когда данный показатель равнялся 1906 евро. Порядка 80% жилой недвижимости, продающейся в Испании, относится ко вторичному рынку, что объясняется дефицитом новостроек и завышенными ценами на них, пишет espanarusa.com.

Как отмечают эксперты Fotocasa, рост цен на жилье почти во всей Испании, за исключением Астурии, наблюдается уже 30 месяцев подряд, хотя в каждой из автономий имеют место свои темпы. Наиболее высокими они оказались на Балеарских островах, где до уровня 2007 года не хватает всего лишь 5%, тогда как в подавляющем большинстве остальных регионов страны цены еще очень далеки от докризисных значений – в среднем на 35,6% дешевле. Рекорд в секторе жилой недвижимости Испании был зафиксирован ровно 12 лет назад – 2952 евро за один квадратный метр.

Сейчас из всех испанских провинций дешевле всего можно купить вторичную недвижимость в Эстремадуре (1108 евро/кв. м), Кастилии-Ла-Манче (1141), Мурсии (1164) и Ла-Риохе (1402). Тройку лидеров по-прежнему составляют Мадрид (2976), Страна Басков (2810) и Балеарские острова (2617). Самым же дорогим районом продолжает оставаться мадридская Саламанка (6176).