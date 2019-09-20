Испания: центр Мадрида сделают максимально пешеходным

За время своего нахождения во главе мэрии Мартинес-Альмейда пообещал полностью освободить от машин площадь Пуэрто-дель-Соль и ее окрестности.

В частности, пешеходной станет участок улицы Алькала до пересечения с улицей Севилья и улица Майор до Эспартерос. Кроме того, может стать пешеходным отрезок от Сан-Херонимо до площади Каналехас.

Через прилегающий к площади участок сейчас ежедневно проезжает около 6800 машин. Из них 4000 – такси, пишет noticia.ru.

Проект превращения центра в пешеходную зону разрабатывается совместно с Официальной коллегией архитекторов Мадрида. Также к проекту привлечены местные предприниматели. Планируется организовать международный конкурс и отобрать лучшие идеи. Основная цель сформулирована так: «Жители Мадрида должны наслаждаться большим городским пространством, достойным европейской столицы. Это пространство должно повысить качество их жизни».