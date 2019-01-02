Испания: центр Валенсии станет пешеходным

Именно поэтому власти третьего по важности города Испании решили, что пора изменить ситуацию.

Валенсия равняется на Мадрид, в центр которого значительно сокращен доступ автотранспорта, и Барселону, где подобные перемены скоро коснутся зоны Ciutat Vella.

В Валенсии во время рождественских праздников на десять дней было закрыто движение в центре, что было негативно воспринято коммерсантами, которых в самую горячую для них пору лишили доступа к клиентам. Новая парковка, расположенная возле Mercado Central и рассчитанная на 400 мест, стоит в 1,5 евро в час, что не устраивает многих водителей, пишет espanarusa.com.

Городские власти в ноябре прошлого года начали опрос населения по поводу перестройки центральной площади, которая продлится полгода и обойдется в 41 745 евро. Планируется отвести 53% территории для пешеходов и велосипедистов, 23% – для частного автотранспорта и 23% для публичного транспорта.

Новую концепцию движения в центре Валенсии разделяют представители партий Compromís, PSPV и València en Comú, которые считают, что самый естественный способ передвижения по городу – пешеходный и что коммерческие интересы не могут быть важнее права горожан на здоровье, экологическую чистоту и возможность провести часы досуга в безопасном для всей семьи месте.