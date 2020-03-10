Испания: цены на авиабилеты резко вырастут в ночь на среду

Цены на авиабилеты резко вырастут. Это связано с падением рубля по отношению к доллару и евро. Ещё раньше — во вторник — взлетят цены на туры, так как курс валют у туроператоров меняется каждый рабочий день.

В соответствии с резолюцией IATA курсы валют для расчета цен на авиабилеты обновляются 1 раз в неделю, в ночь со вторника на среду. На этой неделе это будет ночь на 11 марта. Пока ещё действуют курсы, установленные 4 марта: для доллара — 66.5 рубля, а для евро — 73,5 рубля. Для расчета применяется курс ЦБ РФ по итогам торгов с округлением до 0.50 RUB в большую сторону. Курсы валют обновляются еженедельно. Следующее повышение курсов может драматично изменить цены на авиабилеты, пишет noticia.ru.

Что касается туров, то пока (в понедельник) большинство туроператоров работает по старым курсам. Но уже 10 марта они пересчитают цены по новому курсу. Если вы планировали купить тур, но вас останавливает коронавирус, здесь можно отфильтровать туры, для которых туроператоры обещают полный возврат денег в случае эпидемии и запрета на въезд.