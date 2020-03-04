Испания: «человек-паук» преодолел 34 этажа без страховки в Барселоне

Об этом сообщает издание Periodico.

Известно, что 142-метровая башня Глориес находится на 14 строчке списка самых высоких небоскребов Испании, пишет gazeta.ru.

Мужчина смог добраться до последних этажей здания в 11 часов утра по местному времени, после чего спустился вниз, где его патрулировали полиция и спасатели.

После спуска экстремала осмотрели медики.